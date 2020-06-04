Президент Казахстану повідомив про небажання країни вступати в Союзну державу з Росією

Казахстан зацікавлений у посиленні потенціалу Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і розглядає розвиток інтеграції в якості пріоритетного напрямку, заявив в інтерв’ю «Комсомольській правді» президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.

Він зазначив, що Казахстан активно співпрацює з Росією і Білорусією як у двосторонньому форматі, так і в рамках інтеграційних організацій. Токаєв при цьому повідомив про небажання республіки приєднуватися до Союзної держави.

Пріоритетним напрямком для Нур-Султана глава держави назвав подальший розвиток інтеграції в рамках ЄАЕС, Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Токаєв уточнив, що з розвитком коопераційних зв’язків і створенням загального ринку товарів, послуг, робочої сили, а також посиленням інвестиційної привабливості країн-учасниць ЄАЕС організацію можна зробити «ефективною структурою глобального масштабу». «До 2025 року будуть сформовані загальні енергетичний, фінансовий ринки. Перспективним напрямком є цифрове взаємодія», — розповів він.

Президент при цьому підкреслив, що Росія була і залишається найбільш близьким державою для Казахстану.

Раніше Токаєв заявив, що казахстанці, незалежно від їх етнічного походження, вважають себе єдиною нацією. Понад 3,5 мільйона росіян, що проживають в країні, є невід’ємною частиною нашого народу» та користуються всіма правами, підкреслив він і не погодився з твердженням про дискримінацію росіян в Казахстані.