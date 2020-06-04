Моз введе нові правила перевірки на COVID-19 в аеропортах

Моз розробить окремі правила тестування пасажирів в аеропортах на коронавірус (COVID-19).

Про це на брифінгу у четвер, 4 червня, розповів глава міністерства Максим Степанов. Чиновник додав, що правила тестування розроблять з урахуванням європейського досвіду і умов країн-партнерів у Європі.

«Зараз розробляємо правила з урахуванням європейського досвіду і вимог, які будуть пред’являти наші європейські партнери або інші країни, в яких вже відкрито міжнародне авіасполучення», – сказав він.

Степанов зазначив, що незабаром Моз опублікує докладні правила на сайті міністерства.