Рада призначила Ткаченко новим міністром культури

Верховна Рада на засіданні 4 червня затвердила на посаду міністра культури та інформаційної політики України народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Ткаченка.

За відповідний проект постанови проголосували 263 нардепа.

Відразу ж Ткаченко достроково позбавили депутатських повноважень.

Ткаченко на новому посту сподівається «зрушити справу про допомогу і культурі, і креативних індустріях більш ефективними темпами», зокрема, що стосується виділення бюджету для цієї сфери. При цьому він зазначив, що очікує підтримки колег з парламенту.

Олександр Ткаченко очолює парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. На виборах в Верховну Раду був №9 у списку «Слуги народу».

З серпня 2008 року до обрання в парламент обіймав посаду генерального директора групи «1+1 медіа», в яку входять телеканали«1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «Уніан-ТБ», «1+1 International» і Ukraine Today, сейлз-хаус ” Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.

З березня по травень 2008 року працював у Москві заступником генерального директора телеканалу РЕН-ТВ в рамках консультаційного угоди. Займався програмування контенту та сітки мовлення.

У квітні 1999 року очолив телеканал «Новий канал», який вже в 2000 році увійшов до трійки лідерів ринку. Посаду генерального директора залишив у 2005 році.

У 1996-1997 роках очолював службу новин ТСН і став заступником генерального продюсера каналу «1+1». У 1998 році покинув «1+1», зосередившись на розвитку «Нової мови».

У 1994-1999 рр. – президент телекомпанії (продакшн-студії), «Нова мова», яка виробляла телепрограми «Післямова» і «Обличчя світу» для каналів «УТ-1» та «Інтер».