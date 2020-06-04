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Єрмак про коронавірус на Донбасі: ситуація досить драматична

04.06.2020

Ситуація з поширенням коронавирусной інфекції COVID-19 на сході України «досить драматична».

Таку оцінку дав голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню німецької медіагрупи Funke,.

“Сьогодні ні в кого немає достовірних даних про кількість людей, інфікованих коронавірусом на окупованих територіях”, — зазначив Єрмак.

Він пояснив, що з цієї причини українська влада перекрила рух через п’ять контрольно-пропускних пунктів на кордоні з територіями Донбасу, підконтрольними проросійськими бойовиками.

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