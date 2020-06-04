В лавах ЗСУ стався спалах коронавіруса

В лавах Збройних Сил України відбувся спалах коронавіруса (COVID-19). За минулу добу, 3 червня, зафіксовано 10 нових випадків зараження.

Про це повідомляє прес-центр командування Медичних сил ЗСУ. Станом на ранок 4 червня заражений 131 військовослужбовець.

У лікарні перебувають чотири людини, стан їх здоров’я задовільний. Ще шість людей залишаються на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічей з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять в коло осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом», – зазначено в повідомленні.

У ВСУ додали, що за час пандемії одужали 128 осіб, летальних випадків 4. На даний момент на ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 500 осіб. Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, – 76.