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Протести в США: Папа Римський закликав відмовитися від насильства

04.06.2020

Папа Римський Франциск закликав до національного примирення і припинення насильства в зв’язку з протестами в США.

Про це повідомляє Vatican News.

«Ми не можемо миритися, закривати очі на будь-які прояви расизму та виключення і претендувати на захист сакральності кожного людського життя. У той же час, слід визнати, що насильство має характер самознищення. З насильством нічого не купується, але багато втрачається», — зазначив Франциск.

Він назвав смерть Джорджа Флойда трагедією, заявивши, що молиться за нього і всіх, хто втратив життя через гріх расизму».

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