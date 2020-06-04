Наймодніші спідниці літа 2020

Прихід літа – привід офіційно переключити свою увагу на спідниці, навіть якщо небо за вікном більше нагадує осіннє. Тим більше, що в списку трендів цього сезону – моделі на будь-який смак, колір і погоду. Наприклад, довга джинсова спідниця, як в колекціях Givenchy, Celine і Nanushka, буде чудово виглядати і з босоніжками в спеку, і з гумовими чобітьми в підбадьорливий літній дощ. Лаконічна модель в дусі 1990-х років, яку ми вже радили носити з мінімалістичними топами, також значиться в листі головних трендів цього сезону. Надихайтеся колекціями Bevza і Priscavera.

Суворі, але жіночні спідниці з запахом, як на шоу Prada і A.W.A.K.E, – ще один привід полюбити мінімалізм. Вони хоч і виглядають по-офісному стримано, але при цьому вдало виглядають абсолютно з будь-якими топами – такий собі чистий аркуш для ваших модних експериментів. Завершують список спідниці з характером. Це варіанти в дрібну чорно-білу клітинку і життєрадісні моделі в стилі бохо.

Довга джинсова спідниця

Із запахом

Лаконічна шовкова спідниця в дусі 1990-х

У чорно-білу клітинку

Довга в стилі бохо