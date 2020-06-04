Китайський флот взяв есмінець США в кільце і почав ганяти по морю

Інцидент стався в районі Парасельських островів, над якими Пекін встановив свій суверенітет у 1974 році, вирішивши таким чином спір за архіпелаг з В’єтнамом і Тайванем. Сталося це під час битви між флотами Китаю і Південного В’єтнаму (американського), в якому перемогу здобули ВМС Китаю.

Переможені хоч і заперечують такого рішення територіальної проблеми, але вдіяти нічого не можуть. Але США традиційно демонструють незгоду з КНР з будь-якого питання. І засилають у спірні регіони своїх «послів доброї волі», тобто кораблі з повним боєзапасом. І все більше і більше отримують навіть не відсіч, а принизливий щиглик по носі.

Події розвивалися наступним чином. Американський есмінець УРО «Мустин» класу «Арли Берк» з крилатими ракетами «Томагавк» вторгся в територіальні води Китаю в районі архіпелагу Юнле на південь від острова Хайнань.

Представник Південного військового командування Китаю полковник Чи Хуамін в ході брифінгу заявив: «У зв’язку з провокаційним входом до води островів Сиша (китайська назва Парасельських островів. — СП) американського ракетного есмінця китайські бойові кораблі та засоби авіації були направлені в район, щоб вигнати корабель-порушник».

Через кілька годин у районі Хайнаня було тісно від китайських бойових кораблів, які взяли «американця» в півкільце. Підтяглася і морська авіація, яка примусила палубний вертоліт негайно повернутися в ангар. Американські моряки, які не з чуток знайомі з рішучістю китайських військових, вирішили покинути небезпечну зону.

Прийняття розумного рішення сприяли не тільки значний чисельну перевагу і рішучість китайців покарати порушників кордонів, але і слабкість власного озброєння при зіткненні «лоб в лоб». «Томагавки» — це наддалекі ракети, здатні летіти на 2600 км. «В упор» їх не запускають. Є протикорабельні ракети «Гарпун», але вони настільки застаріли, що їх тримають на кораблях хіба що для залякування завідомо слабших супротивників. Інші ракети — зенітні, що відносяться до системи ПРО «Іджіс». Так що для битви з китайськими кораблями есмінець міг використовувати лише одну гармату калібру 127 мм

Полковник Лі назвав інцидент «нахабним актом навігаційної гегемонії».Зрозуміло, коментар Тихоокеанського військового командування США був іншим. Представляв командування Рейчел Мовляв заявив, що есмінець ВМС США не порушував міжнародного права. «Бойовий корабель ВМС США відстоював навігаційні права і свободи у водах біля Парасельських островів в повній відповідності з міжнародним правом. Китай сам порушує правила навігації в районі спірного архіпелагу. Китай заважає звичайному судноплавству в цій акваторії. І це неприйнятно», — повідомив Мовляв під час брифінгу. Це дуже схоже на ситуацію навколо Криму.

Що ж стосується ганебного втечі есмінця, як пояснили представникам ЗМІ, Тихоокеанське військове командування обурило корабельне перевагу Китаю в районі островів Сиша, з-за якого есмінцю довелося змінити курс.

До висвітлення інциденту підключилася і «важка артилерія». Держсекретар США Майк Помпео заявив, що КНР, користуючись тим, що увага світової громадськості відвернута на боротьбу з коронавірусом, намагається вирішити територіальні суперечки з сусідами в свою користь. Правда, не цілком зрозуміло, американські кораблі регулярно навідуються в Південно-Китайське море на правах сусіда?

А інцидентів із застосуванням військово-морських сил було більш ніж достатньо.

30 квітня 2020 року в районі Парасельських островів китайські бойові кораблі брали участь у витискуванні з регіону есмінця ОРО «Беррі» класу «Арли Берк». Представник ВМС США тоді заявив, що есмінець здійснював планове патрулювання в нейтральних водах Південно-Китайського моря.

Спірні води Південно-Китайського моря – і Парасельські острови Спратлі.

А китайці «віроломно» хотіли цьому перешкодити.Є в Південно-Китайському морі і ще один спірний регіон — архіпелаг Спратлі, претензії на який сплелися в такий тугий клубок, що його неможливо розплутати ні практично, ні теоретично. На архіпелаг претендують Китай, В’єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни, Бруней. І при цьому у кожного претендента є свій резон. І всі вони суперечать один одному. Можна припустити, що до спору підключиться і Японія на те, підставі, що в період Другої світової війни вона володіла архіпелагом.

Зараз склалась доволі абсурдна ситуація — на 45-й островах загальною площею 5 кв. км. всі претенденти, крім Брунею, тримають невеликі військові контингенти. І при цьому примудряються не вступати один з одним у збройні сутички.

Архіпелаг Спратлі — це дуже ласий куточок Південно-Китайського моря, саме тому ніхто не має наміру відступатися від свого «законного права» володіння цією територією. По-перше, він являє значну геостратегічну цінність. По-друге, тут знаходиться традиційна зона рибальства. По-третє, порівняно недавно тут були розвідані серйозні запаси нафти (5,4 млрд. барелів) і газу (55 трлн. кубометрів).

У 2016 році в суперечку втрутився Третейський суд в Гаазі постановив, що у Китаю немає ніяких прав на архіпелаг Спратлі. І це рішення було заздалегідь відомо. Оскільки В’єтнам в останні роки став партнером США, то Вашингтон ні за яких обставин не мав наміру віддавати багаті вуглеводневим сировиною Пекіну.

У відповідь на це рішення Китай в 2018 році розмістив на своїх островах протикорабельні ракетні комплекси, комплекси протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби. Також були побудовані ангари для 72 винищувачів на вже наявному аеродромі.

Цілком зрозуміло, що кораблі ВМС США «патрулюють» і цей регіон, відстоюючи «навігаційні права і свободи». У жовтні 2018 року відсіч отримав есмінець УРО «Дикейтер», який увійшов у територіальні води КНР. Його зустрів китайський есмінець «Луюань», почавши противокорабельный маневр. «Дикейтер» був змушений покинути регіон. У Тихоокеанському флоті США пояснили це тим, що китайці, наблизившись на 40 метрів, діяли «небезпечно і непрофесійно», що могло призвести до зіткнення кораблів. Однак результат був досягнутий.

У травні 2018 року два американські кораблі — крейсер і есмінець — пройшли повз Парасельських островів. На зустріч з ними вийшов лише один китайський есмінець, тому рішучі дії проти «інспекторів» не робилися. Пекін обмежився нотою протесту.У вересні 2019 року ще один американський есмінець наблизився до Парасельским островів. Цього разу ВМС США цілком відверто виклав мета цього «візиту» — «кинути виклик надмірним прагненням Пекіна на Парасельські острови». Виклик був прийнятий: кораблі ВМС НВАК при підтримці морської авіації відігнали від островів американців.

У Вашингтоні чудово розуміють, що «насадження вільної навігації» кораблі 7-го флоту під боком у Китаю може тривати нескінченно. Військовий флот КНР стрімко зростає. І вже зараз за кількістю кораблів він майже наздогнав американський. При рекордні темпи будівництва есмінців, крейсерів і авіаносців ВМС НВАК може незабаром зайняти лідируюче положення. І вже зараз Штати шукають партнерів, щоб хоча б на кілька років не втрачати своїх позицій у регіоні.

Нещодавно США і Великобританія провели навчання в Південно-Китайському морі. Франція демонструвала свій прапор в районі архіпелагу Спратлі на «права» колишньої власниці В’єтнаму, направивши універсальний десантний корабель і фрегат.

У 2021 році Лондон має намір послати в регіон свій новий авіаносець Queen Elizabeth. Однак це не охолодить тактику і стратегію Пекіна самим рішучим чином відстоювати свої територіальні інтереси.