Пашинян розповів про погіршення ситуації з коронавірусом у Вірменії

Епідемічна ситуація у Вірменії стає гірше, медичні установи вже не в змозі прийняти всіх нужденних пацієнтів з коронавірусом, повідомив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян.

«Епідемічна ситуація в нас погіршується, вчора ми зафіксували 697 нових випадків коронавіруса», — зазначив глава уряду у своєму відеозверненні в Facebook.

За його словами, зараз в країні налічується приблизно 20 тисяч носіїв коронавіруса, не підозрюють про своє зараження. Пашинян закликав громадян суворо дотримуватися правил безпеки.

У республіці, згідно з інформацією на 3 червня, COVID-19 виявлений у 10524 людина, 3454 вилікувалися і 170 померли.