“Мені сказали, запросили, я зайшов – всі там перевірив”: Зеленський погодився заплатити штраф за порушення карантину

Президент Володимир Зеленський готовий заплатити штраф за порушення карантину, яке виразилося у відвідуванні кафе в Хмельницькому.

Про це він заявив у четвер, 4 червня, у коментарі виданню “Українська правда”.

“Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив. Мені сказали, запросили, я зайшов – всі там перевірив”, – сказав він.

Власники кав’ярні обслужили президента в приміщенні, хоча до 5 червня відвідувачів дозволено розміщувати тільки на відкритих майданчиках.

У свою чергу, заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що для президента не вперше порушувати закон – він вже робив це, коли показував бюлетень під час голосування.

На питання ЗМІ, буде оштрафований Зеленський за порушення карантину, заступник голови МВС відповів, що швидше за все, штраф у 17 тис. грн отримає сам заклад.

“Ми проаналізували дані поліції. Зазвичай в таких випадках адміністративний протокол складається як раз на власника закладу”, – сказав Геращенко.