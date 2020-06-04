«Завжди комусь щось не подобається»: Аваков прокоментував збір підписів в Раді за його відставку

У четвер, 4 червня, перед нарадою керівників правоохоронних органів, присвяченому протидії насильству з боку правоохоронців, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував ЗМІ збір підписів в Раді за його відставку.

«Глава МВС завжди працює в змозі коли комусь щось не подобається», — сказав Арсен Аваков, утримавшись від більш докладних пояснень.

Зазначимо, що координаційна нарада керівників правоохоронних органів проходить під головуванням генпрокурора Ірини Венедиктової. Крім Авакова, в ньому беруть участь глава СБУ Іван Баканов, міністр юстиції Денис Малюська, в. о. директора ДБР Олександр Соколов, голова Нацполиции Олександр Клименко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко та інші.