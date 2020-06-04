Штрафи за перевищення швидкості посилять – Геращенко

Відповідальність водіїв за кількаразове перевищення допустимої швидкості буде підвищуватися, — заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу.

За його словами, з цією метою міністерство розробило законопроект про посилення покарання за порушення швидкісного режиму і планує внести його на розгляд Верховної Ради.

«Громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки будуть оплачувати штрафи. Якщо накопичуються штрафи — наприклад, 10 або 15 за місяць, — такий водій позбавляється прав і повинен повторно складати іспит», — уточнив Геращенко.

Він також зазначив, що для людей з великими доходами штрафи 255 або 510 грн. — не такі вже і великі кошти.

«У нас є рекордсмен, який за два дні 14 разів перевищив швидкість, ще один перевищив 13 разів, ще три — у 11 разів. У таких осіб повинні відбирати права», —підкреслив заступник глави МВС.

Він також повідомив, що з 1 червня штрафи за перевищення швидкості вже заплатили 128 осіб, які зареєстровані в електронному кабінеті водія.

Геращенко уточнив, що за перший день роботи системи автоматичної фіксації порушень ПРАВИЛ дорожнього руху було зареєстровано 68 999 порушень, у другий день їх число знизилося до 46 827.

«З 1 червня запущена система автоматичної відеофіксації порушень ПДР — це 50 камер, які поставлені в Києві і області. Ці камери почали фіксувати перевищення швидкості, і у нас вже є певні результати. В даний час вже можу сказати, що водії не зможуть тепер безкарно перевищувати швидкість», — заявив заступник глави МВС.

Ряд порушників значно перевищував швидкість, створюючи небезпеку на дорогах, підкреслив він

«Нашими камерами зафіксовано в перший день 76 фактів, коли люди їздили на швидкості 170 км/ч. «Рекордсмен» поставив рекорд в 210 км/ч. Ці порушники будуть у нас на особливому контролі, вони будуть платити штрафи 510 грн за перевищення швидкості більше 50 км/год, і ми будемо контролювати саме отримання листів і саме людьми», — сказав Геращенко.

Артем РУДЕНКО