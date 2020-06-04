Появилась забавная фотожаба на введение в Украине видеофиксации нарушений ПДД

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая уже начала работать, в частности в Киеве, стала объектом шуток для пользователей сети.

Забавная фотожаба по этому поводу опубликована на Facebook-странице “Баба і кіт”.

Для иллюстрации использован известный мем “чоппер аргумент”, в котором спорят два американских байкера, один из которых не поддается ни на какие убеждения, несмотря на то, что требования его оппонента – логичны и справедливы.

Напомним, что в Киеве начали работать 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Они измеряют скоростной режим движения и в случае выявления правонарушения автоматически фиксируют его.