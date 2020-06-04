Предвидевший крах СРСР норвезький соціолог передбачив розпад США в 2020 році

Норвезький соціолог Йохан Галтунг, прославився як людина, що передбачив розпад СРСР, багато років тому передбачив крах США в 2020 році.

facebook.com / Johan Galtung

Як повідомляє «ПолитРоссия», прогнозів про розпад Америки було величезна кількість. Однак об’єднувало їх одне: відсутність конкретної дати. Один прогноз свідчить, що кінець США настане в 2020 році. Його автором виступає норвезький соціолог і математик Йохан Галтунг. Довіра соціолог викликає хоча б з однієї причини: у свій час він передбачив розпад СРСР, події на площі Тяньаньмень в 1989 році і навіть теракти 11 вересня.

В цьому році Галтунгу виповнюється 90 років. В якості консультанта ООН він брав участь у врегулюванні більше 50 конфліктів по всьому світу.

Популярність же соціолог придбав завдяки своїм точним прогнозам. Зокрема, у 1980 році він заявив, що через десять років Берлінська стіна впаде, а сам Союз буде зруйнований. У США Галтунга і зовсім назвали новим Нострадамусом.

Однак сьогодні в Сполучених Штатах передбачення соціолога не так популярні: за його словами, США в 2020 році чекає нездоланний криза і подальший розпад, до 2025 року країна перестане існувати. Свій прогноз він озвучив ще на початку 2000-х років.

Завідувач лабораторії моніторингу ризиків соціально-політичної дестабілізації НДУ ВШЕ Олексій Коротаєв зазначив, що про великий колапс в США, який може призвести до громадянської війни та наступного розпаду країни, кажуть у науковому співтоваристві вже досить давно. Зокрема, російський вчений Петро Турчин в 2010 році в журналі Nature «прогнозував різке зростання політичної нестабільності в США, аж до громадянської війни з піком в районі 2020 року».