На зборах суддів Окружного адміністративного суду міста Києва 2 червня одним із питань порядку денного було обрання заступників голови суду Павла Вовка. Шляхом таємного голосування зборами суддів на зазначені посади були обрані Євген Аблов і Володимир Келеберда, повідомляє прес-служба ОАСК.

Нагадаємо, Вовка в січні переобрали головою Окружного адміністративного суду міста Києва.

До цього Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро повернути тимчасово вилучене майно у Вовка в рамках кримінального провадження про можливе недостовірний декларування.

Зазначимо, Вовк ретельно приховує своє майнове та матеріальне становище від представників прокуратури та працівників преси. Так, нібито для цього суддя оформив фіктивний розлучення з дружиною.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Аблова підозрюють у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних.

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Заступником голови Окружного адмінсуду Києва Вовка знову став скандальний Аблов оновлено: 4 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0