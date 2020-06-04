Комітет ВР схвалив законопроект про легалізацію азартних ігор

Профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроект “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” (№ 2285-д) до другого читання, стверджує депутат від фракції “Голос” і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

“Кажуть, що 21 із моїх колег по Комітету тільки що схвалили до другого читання законопроект про гральний бізнес N2285-д. Ми з Галиною Васильченко покинули засідання через процедури розгляду. В залі буде жарко”, – написав Він у Facebook.