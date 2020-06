Структури з орбіти Коломойського заробили 4 млрд на продаж вугілля і газу «Центренерго»

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили більше 4 мільярдів гривень на продажу вугілля та газу державної компанії «Центренерго», продаючи сировина для виробництва електроенергії за цінами, іноді вище ринкових.

Про це стало відомо з програми «Схеми: корупція в деталях». А бізнесмен заперечує причетність до діяльності цих приватних компаній.

Журналісти отримали від джерел у податковій та проаналізували документи про фінансово-господарської діяльності «Центренерго» за четвертий квартал 2019-го і перший квартал 2020-го років. А саме про те, яку сировину для виробництва електроенергії, у кого і за якою ціною закуповувала державна компанія.

«Схеми» встановили, що постачальниками 59% загального обсягу вугілля, яке закупило ПАТ «Центренерго» з жовтня 2019-го по березень 2020-го, були дві компанії – ТОВ «Рекорд Систем» (34%) і ЗАТ «Синтез Ойл »(25%). Загальна сума контрактів «Центренерго» з ТОВ «Рекорд Систем» склала понад 2,4 мільярда гривень, із ЗАТ «Синтез Ойл» – понад 1,6 мільярда гривень.

До того ж, починаючи з січня 2020 інший вид сировини для генерування електроенергії – газ – почала поставляти на «Центренерго» ТОВ «Юнайтед енерджі». У січні-травні 2020 року «Юнайтед Енерджі» продало «Центренерго» щонайменше 22600000 кубометрів газу на загальну суму понад 103 млн гривень. Ще 5,8 млн гривень держкомпанія заплатила цій приватній фірмі за бронювання потужностей.

І «Рекорд Систем», і «Синтез Ойл» продавали вугілля «Центренерго» за цінами, іноді вище ринкових.

Наприклад, у березні «Рекорд Систем» постачала суміш газових вугілля на станції «Центренерго» за середньою ціною майже 2600 гривень. Тоді як її конкуренти – по 1,9 тисячі. А ринкове пропонування на подібне вугілля була на рівні від 1,68 тисячі гривень за тонну. У січні 2020-го «Центренерго» купувало у ТОВ «Синтез Ойл» тонну вугілля марки «Г» й «Т» за 2,2 тис грн, в той час як на ринку можна було придбати за 1,85 тис грн, тобто дешевше на 20%.

ТОВ «Юнайтед енерджі» – компанія-постачальник газу в «Центренерго» – акумулювала кошти на посередництві. Це сталося завдяки «пільговою» ціною, за якою «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі, понад 42% акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є в тому числі Ігор Коломойський) продавала газ «Юнайтед Енерджі». «Укрнафта» продавала «Юнайтед Енерджі» газ за ціною 3,5-3,9 тис гривень за тисячу кубометрів. А «Юнайтед Енерджі» поставляла газ на «Центренерго» на 33-49% дорожче – 5200 гривень за тисячу кубометрів.

Всі три компанії – «Рекорд Систем» і «Синтез Ойл», які продавали «Центренерго» вугілля, і «Юнайтед Енерджі» (продавала «Центренерго» газ) – мають ознаки пов’язаності з олігархом Ігорем Коломойським.

Згідно з реєстром юридичних осіб, фірмою «Рекорд Систем» має 29-річний одесит Роман Фесенко. До цього він бізнесом не займався, навчався в Одеському технікумі залізничного транспорту. На питання журналістів відповідати відмовився.

У той же час адресу реєстрації ТОВ «Рекорд Систем» – Одеса, вулиця Вапняна, 54 – виводить на ланцюжок компаній, відзначають журналісти. Згідно з даними реєстру юридичних осіб, за цією ж адресою зареєстроване ТОВ «Нефтекс». Володіє цією компанією ВАТ «Ексімнафтопродукт», яке контролюють п’ять кіпрських компаній (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd, Conlar Holdings Ltd).

Чотири з п’яти цих кіпрських структур (за винятком Conlar Holdings Ltd) володіють і «Синтез Ойл» – другим постачальником вугілля на «Центренерго».

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd і Inofos Management Ltd фігурували в оприлюдненому реєстр фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби як компанії-нерезиденти бізнес-групи Ігоря Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Крім того, співзасновниками Portial Trading Ltd виступають фірми Visic Investments Limited і Marigold Trust Asset Management. Обидві фігурували у списку компаній Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку в США. Крім того, Marigold Trust Asset Management була присутня в засновниках всіх чотирьох кіпрських компаній, що володіють ЗАТ «Синтез Ойл».

Аналіз документів про фінансово-господарської діяльності «Юнайтед Енерджі» – постачальника газу на «Центренерго» – теж виявив зв’язок зі структурами Ігоря Коломойського. Основними постачальниками газу для цієї фірми в кінці 2019 і в 2020 роцисталы два підприємства: вже згадана «Укрнафта», від якої надійшло понад 72% сировини, і «Представництво« Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед », частка якої в поставках становила 22% . Остання зареєстрована на Кіпрі, а українські видання вказували на афілійованість цієї компанії з Ігорем Коломойським.

За цими документами, покупцями значних обсягів газу та електроенергії «Юнайтед Енерджі» також і інші підприємства, пов’язані з Коломойським. Це Покровський і Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», «Укртатнафта», «Ексімнафтопродукт», «Нафтохімік Прикарпаття», «Одесанафтопродукт», «Нафтопереробний комплекс-Галичина» і вже згаданий «Синтез Ойл».

«Схеми» звернулися за коментарем до Ігорю Коломойському про його причетність до ТОВ «Рекорд Систем», ЗАТ «Синтез Ойл» і ТОВ «Юнайтед Енерджі». Ігор Коломойський в коментарі заявив: «Я не маю відношення до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не приймаю управлінські рішення. Я в компанії «Синтез Ойл» як акціонер, але я в цьому не впевнений», – розповів він. Також Коломойський заперечує свою причетність до «Рекорд Систем» і «Юнайтед Енерджі» і повідомив, що йому не відомо про постачання вугілля його компаніями на «Центренерго».

Отримати коментар Володимира Потапенка, який до кінця травня 2020 року виконував обов’язки генерального директора «Центренерго», а нині – член дирекції держкомпанії, журналістам не вдалося.

«Схеми» також намагалися поспілкуватися з директором компанії «Юнайтед Енерджі» Андрієм Короткевича-Лещенко. Однак на дзвінки та повідомлення він не відповів.

У компанії «Укрнафта» зазначили: «Укрнафта» готова продавати газ кожному трейдеру, готового здійснювати покупку на умовах: передоплата, використання формульного ціноутворення, гарантований викуп ресурсу. По-друге, ПАТ «Укрнафта» не має відомостей щодо подальшої реалізації газу компаніями, які придбали останній в ПАТ «Укрнафта». По-третє, «Центренерго» не зверталися до нас з приводу купівлі природного газу».