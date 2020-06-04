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«19 хворих медиків, двоє померлих»: в ОРДО десятки нових заражень COVID-19

04.06.2020

В ОРДО згідно з проведеними дослідженнями 3 червня, виявлено 31 новий випадок захворювання COVID-19. Про це повідомляє «Моз ДНР».

Один позитивний результат дослідження на нову коронавирусную інфекцію було виявлено у чоловіка, який прибув з Російської Федерації. Серед нових випадків інфікування 1 дитина, контактував раніше з інфікованою матір’ю, і 19 медичних працівників. За добу за результатами двох негативних тестів було виписано 6 осіб.

Крім того, зареєстровано 2 летальних випадки від коронавирусной інфекції — жінки у віці 43 і 72 років.

Всього станом на 11:00 4 червня зареєстрованих і підтверджених випадків інфекції COVID-19 на території ОРДО — 611:

  • на лікуванні — 434 пацієнта,
  • виписано — 154 людини,
  • летальних випадків — 23.
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