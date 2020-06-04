Правоохоронці розслідують корупцію в керівництві АРМА

Щодо керівництва Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) відкрито чотири кримінальні провадження із-за незаконних дій з майном і невиконання рішення суду. Як повідомляє видання 368.media з посиланням на джерело в АРМА, йдеться, переважно, про скандал навколо іменних акцій ПАТ «Газтранзит», орієнтовною вартістю близько $24 млн.

«Посадові особи АРМА – вр. в. о. голови Віталій Сигидин, заступники Володимир Павленко і Філіп Пронін, начальники міжрегіонального управління Володимир Орлов, управління правового забезпечення Володимир Рудніченко і управління менеджменту активів Вахтанг Бочоришвили, стали фігурантами в кримінальних та адміністративних провадженнях. Одна тільки Національна поліція 19.05.2020 внесла в єдиний реєстр досудових розслідувань чотири кримінальних виробництва № 12020000000000482 (ст. 191 КК), № 12020000000000483 (ст. 364 КК), № 12020000000000484 (ст. 382 КК) і № 12020000000000485 (ст. 388 КК)», – йдеться в повідомленні.

ЗМІ нагадує, що посадові особи АРМА, НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Нафтогаз Тепло» і АТ «Укртрансгаз» причетні до службових зловживань, які призвели до присвоєння і розтрату майна двох ТЕЦ у Львівській області та 16,65 тис. штук акцій АТ «Газтранзит». У зв’язку з цим, правоохоронні органи почали кримінальне розслідування проти чиновників АРМА.

«Крім того, відкрито справу і з приводу тиску чиновників, із залученням сил ФБР і Інтерполу, з метою сприяння стороні приватного бізнес конфлікту у справі SKY MALL. Незаконне сприяння окремим бізнесменам стати управителями активів «УМХ» та акції АТ «Газтранзит». Допомогу українському бізнесменові Олександру Ярославському у встановленні контролю над активами групи компаній ” АІС ” і ФК «Металіст». Передача під контроль партнера INTEGRITES Руслана Бернацького квартири екс-президента Януковича, вартістю 24 млн грн», – додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що фонд колишнього народного депутата Андрія Журжія придбав 40% акцій компанії «Газтранзит», раніше належали російському «Газпрому», за заниженою на 600 мільйонів гривень ціною.

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Правоохоронці розслідують корупцію в керівництві АРМА оновлено: 4 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0