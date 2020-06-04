В жовтій сукні з квадратним декольте: Кейт Міддлтон знову одягла стару сукню(фото)

Герцог і герцогиня Кембриджські буквально живуть у Zoom з початку карантину. Вчора пара вчергове вийшла на зв’язок – Кейт та Вільям подякували австралійським рятувальникам за їх зусилля під час недавніх пожеж і COVID-19 в новому відеозверненні.

В опублікованому ролику принц Вільям і Кейт Міддлтон віддають данину поваги фельдшерам, поліції, пожежним і всьому персоналу за їх роботу в епіцентрі подій.

Для виходу онайлн Кейт обрала яскраво-жовту сукню. Шанувальники розпізнали символічну модель і оцінили вибір Кейт – плаття-міді Roksanda Ilincic з квадратної лінією декольте. Саме його герцогиня носила під час свого королівського візиту до Австралії в 2014 році.

: bilshe.com