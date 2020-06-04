Які ще докази потрібні? Росія хоче знищити Україну

Так звані «депутати Народної ради ЛНР» практично одноголосно – 42 голосами з 43 – прийняли рішення про проголошення російської мови єдиним «державною мовою» окупованій території

До цього «державних мов» офіційно було два – російський і український, хоча сфера застосування української мови, зрозуміло, була значно обмежена.

Це рішення – реальна демонстрація того, яку долю окупант насправді готує Україні, української мови, українського народу в разі, якщо територія нашої країни буде окупована Росією чи до влади тут прийде проросійський уряд запеклих колабораціоністів.

Воно доводить, що всі ці розмови про «двох державних мовах» в Україні, регіональних мовах, «захисту російськомовного населення» і так далі – всього лише пропагандистська мішура, перехідний етап. Росії та її прихильників в Україні не потрібно рівноправність російської та української мов.

Їм потрібно тільки одне – щоб української мови не було. А була російська мова. І щоб українського народу не було. А щоб українці вважалися руськими. І щоб України не було. А щоб Україна вважалася Росією. Просто регіоном Росії і крапка.

Коли я намагався пояснити цю просту істину років 5-6 тому, мене звинувачували в «націоналізмі» і «неповагу» до тим українцям, хто не хоче повернутися до рідної мови, кому все одно – аби країна була успішною і багатою.

Але Путін все довів за мене. І луганські «депутати»-колабораціоністи разом зі своїми «колегами» в Донецьку все доводять за мене. Вони просто виганяють з окупованих територій все українське. Людей вбивають. Мова – маргіналізують. Саму територію хочуть приєднати до Росії.

Які ще докази потрібні? Що ще має статися, щоб довести навіть самим нетямущим з вас просту істину: той, хто агітує за російськомовну Україну, насправді агітує за Росію від Ужгорода до Владивостока?