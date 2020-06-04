Зеленський вручив орден «Золота зірка» вдові спецназівця Романа Матвийца, героїчно загиблого в 2016 році під Новозвановкой

Під час робочої поїздки в Хмельницьку область Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною загиблого заступника командира групи 8-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗСУ, Героя України старшини Романа Матвийца.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Роман Матвієць з травня 2014 р. брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на сході України, неодноразово виконуючи важливі, складні і небезпечні завдання в тилу противника.

Він загинув 23 липня 2016 р. під час бойового зіткнення біля Новозвановки, виконуючи завдання по веденню розвідки.

Розвідгрупа, очолювана Романом Матвийцом, потрапила в засідку і була обстріляна противником. Троє розвідників отримали поранення. Під час бою Роман Матвієць, прикриваючи своїх поранених товаришів вогнем, героїчно кинувся у напрямку кулеметного розрахунку противника і знищив його. Своїми діями він дав можливість пораненим розвідникам відійти у безпечне місце. Таким чином старшина Матвієць врятував життя побратимів, але при цьому сам отримав смертельні поранення.

Під час спілкування з родиною Президент оголосив про Указ про присвоєння Роману Матвийцу звання Героя України і вручив дружині загиблого Валентині Олександрівні орден «Золота зірка».

«Роман віддав найдорожче — своє життя — за нашу з вами незалежність. І ми ніколи не забудемо цього подвигу», — сказав ВЗеленский.

Глава держави також подарував синові Романа Матвийца планшет, про який хлопчик мріяв.