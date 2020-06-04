Як «зверху» покривають схеми неблагонадійних забудовників

Вибираючи квартиру в новобудові варто поцікавитися рейтингом надійності. Забудовники часто вдаються до всіляких схемах.

Більшість наших громадян з усіх сил намагається вирішити житлове питання. Багато тривалий час заробляють і відкладають гроші для того, щоб обзавестися власними довгоочікуваними квадратними метрами.

Мова піде виключно про ринку первинного житла, вторинний ринок – це тема для окремого обговорення. Хочу на прикладі декількох неблагонадійних забудовників показати з якими неприємностями може зіткнутися пересічний українець.

Почнемо з класики, забудовник обдурив Вас, Ви залишилися без грошей, без житла і без захисту. Ви звертаєтеся в державні інстанції, але замість допомоги, вони лише намагаються заробити на Вас.

Так нещодавно рядовий спір між комерційним банком, що намагаються повернути виданий кредит, та компанією-забудовником “Фірма Т. М. М.”, не бажає цей борг повертати, після очевидного втручання “зверху” перетворився на справжню комедію абсурду за участю української правоохоронної та судової системи.

Цей конкретний забудовник вже давно зіпсував собі репутацію і щільно ассоциируешься з брудними схемами. ТОВ “Фірма “Т. М. М.” — один із довгожителів української будівельної галузі, розпочала діяльність ще у далекому 1992 році. Її власник Микола Толмачов один час вважався одним з найбільш багатих українців, а тепер його фірма повинна мільярд гривень українським банкам.

Оприлюднене свіже рішення Верховного Суду України по справі №873/41/19, яким скасовується рішення третейського суду про стягнення заборгованості з ТОВ “ТММ” – це зразок того, що “телефонне право”, як і раніше вище права, записаного у законах нашої держави. Цей приклад чітко демонструє порушення принципів верховенства права.

Рік потому передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського забезпечити абсолютну справедливість і незалежність судової системи, так і залишилися обіцянками. Продовжується тиск влади на суди для ухвалення неправомірних рішень. Це ключова проблема продовжує відлякувати іноземців, завдає удару за ударом по інвестиційного та ділового клімату країни.

Другий приклад, на якому хотілося б зупинитися детальніше стосується компанії «Укрбуд». 13 тисяч вкладників залишилися без обіцяного житла. Багато потрапили в кабалу довгострокових кредитів і змушені будуть виплачувати їх ще довгі роки, віддаючи останні гроші.

Ситуація розвивалася по висхідній і придбала якусь подобу сніжного кома. «Укрбуд» за фактом зупинив всі свої стійки, а ошукані інвестори почали об’єднуватися в пошуках хоч якогось захисту. Топ-чиновники обіцяли своє сприяння і допомогу, але вкладники досі так і не можуть отримати заслужену допомоги від держави.

Замість цього ми можемо стати свідками ще однієї цинічною схеми. Ряд недобудов «Укрбуду» переводять на баланс компанії «Київміськбуд», зокрема 5 найзнаменитіших: ЖК «Гармонія», «Пектораль», «Новомостицька», «Сонячна Рів’єра», «Харківський», «Гармонія». Для завершення робіт у цих комплексах та введення їх в експлуатацію потрібно витратити 2,1 млрд. грн.

Підводячи підсумок бачимо, що по країні утворилося близько 16 тисяч довгобудів. Тобто проблема має колосальний масштаб. Багатоповерхові будинки становлять 60% із загальної кількості, у яких вже повинні були жити десятки тисяч українців.

Влада, на жаль, так і не навчилася правильно реагувати на подібні схеми з боку не чистих на руку забудовників. Красномовні обіцянки політиків не мають нічого спільного з реальною допомогою людям. При цьому відсутність відповідальності за скоєне часто сприяє збереженню і навіть посилення нових корупційних махінацій.

Олександра Решмедилова