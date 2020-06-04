«Люди в чорному»: кортеж Зеленського в українській глибинці повеселив мережа

В мережу виклали відео з котрежем президента України Володимира Зеленського, який під час робочої поїздки в Хмельницьку область заїхав в одне із сіл.

«Лисапетный батальйон», — так прокоментувала відео з кортежем Зеленського в селі Оксана Лисицина, выложившая ролик в Twitter.

Один з інтернет-користувачів поцікавився, скільки було «лісапетов», на що вона відповіла: «Не багато, десь 40».

Лісапетний батальйон завітав до села pic.twitter.com/J9lmC4hH7k

— Оксана Лісіцина (@LisKsenija) June 4, 2020