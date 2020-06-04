Україна не боїться наступу Росії через нестачу води в Криму, – Резніков

Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що анексований Росією Крим не отримає дніпровську воду до повної деокупацію півострова.

Про це міністр заявив в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Резніков зазначив, що Україна «готова дати відсіч» Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води в Криму.

«Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років вже відбоялися. Сьогодні у нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу», – заявив Резніков.

Він зазначив, що позиція щодо відновлення водопостачання у Крим тільки після його деокупації є принциповою.

«Допомагати російській окупаційній адміністрації ми не збираємося», – додав Резніков.