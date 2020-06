Американський цикл закінчується – Китайський тільки починається.

«Коли США стали вмирати, як імперія? Іншими словами, як довго вже йде процес вмирання Америки?» Питання справедливий, дійсно, цікавий і… найпростіший для відповіді.

Будь-яка імперія починає вмирати в тому момент, коли вона досягла своєї максимальної могутності. Це досить очевидно: коли у соціальної системи немає противника, вона втрачає стимули до свого розвитку і розкладається. Такий же ефект можна спостерігати і в бізнесі.

США стали вмирати відразу ж після розпаду комуністичної системи. Тобто з кінця 1991 р. СРСР був останнім супротивником США і з його колапсом у Америки вже не залишилося ворогів і їй стало належати весь світ. Щоб зрозуміти, що далі відбувалося з Америкою, краще скористатися аналогією з Римом після його перемоги над Карфагеном в Другій пунічній війні.

Нагадаємо, що після перемоги над своїм могутнім суперником Рим поступово оволодів усіма територіями на Сході і став повновладним господарем Середземномор’я. Він став розташовувати майже необмеженими ресурсами. Гроші, раби і товари необмеженим потоком прибували в Рим. В рамках такої глобалізованої економіки, яка забезпечувалася військово-політичному пануванням Риму, італійські ремісники і селяни стали непотрібними і неконкурентоспроможними в самому Римі. Поступово вони все розорилися і перетворилися в економічно незатребуваний плебс. Середній клас став зникати, і суспільство поступово поляризовалось: з одного боку — купається в розкоші, яка загрузла в корупції плутократія, а з іншого боку — люмпени. З цієї причини Стародавній Рим з колись блискучої республіки закономірно виродився в імперію і політичну диктатуру. А щоб плебс не збунтувався, його довелося годувати «хлібом і видовищами». Подібна система не могла бути стійкою, і незабаром Римська імперія погрузла в інтригах і, врешті-решт, розпалася. Висновок: причина смерті Риму полягала в його тотальному домінуванні над іншим світом.

Щось схоже зараз відбувається і з Америкою. Після розпаду комуністичної системи США стали світовим гегемоном, у якого взагалі не було ворогів, вони контролювали всю Земну кулю. Гроші текли рікою, Америка просто купалася в багатстві і стала жити не за коштами. Працювати вже не було сенсу, все виробництво стало виноситися в бідні країни Південно-Східної Азії, Америка споживала, (і зараз споживає!) майже в два рази більше, ніж сама виробляє. На Штати став працювати весь бідний світ, і всіх примушували переводити зароблені гроші в американські активи.

У цих умовах у США став формуватися такий же економічно незатребуваний плебс, який треба годувати і розважати. Годують його хлібними картками — в країні ними користуються понад 50 мільйонів осіб, а також іншими різними численними програмами соціальної допомоги. А розважають плебс періодичними переможними повітряними атаками проти малих і слабких країн світу, які називають «віссю зла». Про моральне розкладання, яке неминуче починається в суспільстві, яке досягло світового панування, я вже писав. Повністю морально розклався Стародавній Рим. Зараз морально деградують США.

Після розпаду радянського блоку США, як і Древній Рим після перемоги на Карфагеном, не втрималися на демократичних засадах і перетворилися в імперію. Америка вже давно не демократія, а строго по Аристотелю, вона виродилася в класичну олігархію. У Стародавньому Римі до влади імператорів наводив плебс. Дональда Трампа також до влади привів американський плебс, а загрузла в корупції олігархія на чолі з Обамою, Байденом і подружжям Клінтонів стали негайно фабрикувати справи проти «народного президента». Дуже забавно за всім цим спостерігати!

Американська імперія вже схилятися до свого занепаду, пік її могутності вже минув 30 років тому. Контролювати весь світ вона вже не в змозі, однак з останніх сил намагається змусити світ годувати її в обмін на її надруковані фантики.

Намагаючись залякати світ і підтримати свій статус-кво наддержави планетарного масштабу, Америка скотилася до рівня «театрального мілітаризму», суть якого полягає в тому, щоб постійно бити малі країни, не здатні дати Америці відсіч. При цьому, незважаючи на величезні соціальні та боргові проблеми, Америка постійно нарощує свої ВС, розробляє нові види зброї, провокує локальні конфлікти і прагне їх підтримувати як можна тривалий час, щоб придумати собі мети планетарного миротворця і демонструвати свою могутність. Але це вже не більше ніж захисна реакція.

США відіграли велику позитивну роль в період з 1945 по 1991 роки. Але зараз вони перетворилися у величезну проблему і для самих себе, і для всього світу. США втратили свою мету і займаються небезпечним самовиживанням. Подібно до того, як нова зірка яскраво спалахує перед тим, як остаточно згаснути, США вплутаються в кілька воєн (наприклад, КНДР, Іран, Сирія, Китай тощо), демонструватимуть своє «могутність», після чого розпочнеться їх стрімкий занепад.

Зробити Америку great again вже неможливо. Різниця в рівні добробуту між плутократией і плебсом у США просто позамежне, і ця різниця потенціалів вже постійно спалахує, як вона спалахнула зараз в Міннеаполісі. Але все остаточно завалиться, коли США вже не зможуть примушувати весь світ силою зброї годувати свій плебс.

І щоб, що називається «закрити тему», нагадаю такий маловідомий факт, що остаточно Римську імперію добили дві епідемії чуми: так звана Кіпріанова чума середини III ст. н. е. і потім Юстинианова чума VI ст. н. е. Кому цікава ця тема, може прочитати зовсім свіжу книгу американського історика Kyle Harper «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire».

Цілком можливо, що, коли історики будуть вивчати завершальний період занепаду США, вони прийдуть до висновку, що саме епідемія коронавіруса стала тим остаточним ударом, який Америка вже не змогла перенести. І схоже, що події розвиваються саме в цьому напрямку: у другому кварталі в США очікують падіння ВВП у розмірі 38-42%! Такого не було навіть у часи Великої депресії.

А Китай, між тим, вже вийшов на 100%-ю завантаження своєї економіки, а США лише 60%. Все минуще в цьому світі і все повторюється за законами циклу. Американський цикл закінчується. Китайський тільки починається.