Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстрований відповідний законопроект

Народний депутат від депутатської групи «За майбутнє» Антон Яценко, який входить до складу комітету з питань екологічної політики та природокористування, зареєстрував законопроект про заборону імпорту делікатесу фуа-гра.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту закону є заборона імпорту фуа-гра та наближення законодавства щодо охорони тварин під час годівлі до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що фуа-гра — це продукт насильницького годування птахів для збільшення печінки, і на думку вчених, цей дорогий продукт містить потенційну небезпеку для людського здоров’я. Виробництво фуа-гра вже заборонено в більшості країн ЄС, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Великобританії