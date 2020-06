США повторюють досвід 50-річної давності, а Трамп ллє масло на полум’я протестів – журналіст

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда, в якій звинувачують поліцейських, спровокувала багатомільйонні протести в США. Якщо мирні демонстранти виступають проти жорстких дій поліцейської системи, то мародери і грабіжники, які виходять на вулиці вночі, викликають страх і створюють хаос.

Чи вдасться утихомирити бунти в США, та ще й у розпал пандемії коронавіруса, в інтерв’ю розповів український журналіст Пітер Залмаев, що прожив в США 23 роки.

– Правда, що нинішні протести в США – це розгул бандитизму і мародерства?

– Америка повторює досвід 50-річної давності. Я маю на увазі хвилю масових кривавих демонстрацій проти війни у В’єтнамі, що проїхалася в кінці 60-х в університетах і на вулицях міст. Те, що ми бачимо зараз, потрібно розглядати як в цьому довгому історичному контексті, так і в світлі останніх декількох років, що ознаменувалися низкою вбивств поліцейськими афроамериканців. З гнітючою регулярністю і передбачуваністю американці жахаються знятими на смартфон кадрами чорношкірого американця, що розстається з життям в руках білошкірого поліцейського.

Пандемія коронавіруса забрала життя більше 100 тисяч американців, а карантин привів до рекордної після Великої депресії кінця 20-х безробіттю. Майже 40 млн американців подали на допомогу. До того ж літо – спекотна пора. Сукупність цих факторів призвела до того, що на вулицю вийшли люди, яким просто нема чого втрачати. Це люди, які останні 2 місяці сиділи під замком, залишилися без роботи і засобів до існування і до того ж є представниками тих меншин, яких іноді «випадково» і часто безкарно вбивають поліцейські.

Пітер Залмаев

gordonua.com

– Трамп намагається якось вгамувати протестувальників?

– Трампа ця ситуація, схоже, не дуже турбує. Більш того, не виключають, що він би і не проти, щоб протести ще трохи побурлили, щоб потім з’явитися у ролі спасителя Америки. Президент керується стратегією Ніксона 1968 року, коли той переміг на виборах, завдяки меседжу «закон і порядок». Нещодавно він перепостив цей меседж слово в слово, великими літерами, у своєму Twitter. А незабаром після цього додав загрозливо двозначно «Коли починається мародерство – починається стрілянина».

Трамп вийшов з Білого дому в супроводі своїх радників до історичної Церкви президентів, яку спробували підпалити протестувальники. Для цього поліція струменями газу і кийками розчистила натовп, щоб він на тлі церкви зміг сфотографуватися з Біблією в руках, хоча, як я підозрюю, ніколи в житті не читав її.

Всю провину за безлади він намагається перекласти на демократів в особі мерів протестувальників міст, або ж губернаторів штатів. І звичайно ж, по асоціації, на Джо Байдена – свого опонента-демократа на майбутніх у листопаді виборах (якщо Трамп їх не скасує у разі можливої другої коронавирусной хвилі).

– Цей протест називають ще расовими. У США досі існує проблема «чорних»?

– Расове протистояння в США ніколи і нікуди не поділося, воно знаходиться в стані постійного закипання. Вибухи, подібні тим, що ми спостерігаємо в ці дні, відбуваються раз на десятки років, але локальні спалахи мають місце регулярно, а останнім часом мало не кожен рік. Складно передбачити, чим вони закінчаться в цей раз. Якщо органічно не підуть на спад, Дональд Трамп, можливо, вдасться до використання армії, за допомогою вкрай рідко застосовується Insurrection Act, тобто Закону про повстанців 1807 р.

– Протести в США загострилися на тлі епідемії коронавіруса. Зараз там на вулицях тисячі людей, що може в сотні разів збільшити статистику захворюваності.

– Американські газети рясніють подібними заголовками, адже якщо в таких великих містах як Нью-Йорк кількість заражень пішло на спад, то в багатьох штатах, у тому числі і тих, де відбуваються заворушення, пік пандемії ще не досягнуто. На вулиці вийшли сотні тисяч людей, і, звичайно ж, цілком логічно очікувати виникнення нових епіцентрів заражень.

– У американців на руках багато зброї. Є небезпека, що конфлікт може перерости в збройне протистояння?

– Якщо ще 10-15 років тому пророкування про громадянську війну в Америці можна було побачити лише в маргінальних вкрай лівих або правих виданнях, або в темних кутках конспиративного «даркнета», то зараз подібні сценарії обговорюються експертами на сторінках The New York Times і Washington Post. Замість води Трамп ллє на розбурхане полум’я протестів масло. В одному зі своїх твітів в перші дні протесту він натякнув, що, мовляв, “може бути пора провести у Вашингтоні демонстрацію MAGA (Make Great America Again) на підтримку гасла «зробимо Америку знову великої»? Таким чином, він закликає на відкрите зіткнення сторін.

У цьому він також слід наприклад Ніксона, який брав в Овальному кабінеті так званих тверді маски – будівельників, які закидали пивними банками і нападали на протестувальників у Нью-Йорку студентів.

Кілька тижнів тому в одному з штатів група молодиків вирішила висловити невдоволення карантинними обмеженнями «своєї волі». Проблема в тому, що вони були озброєні штурмовими гвинтівками і прийшли прямо до офісу губернатора.

Мені, прожив 23 роки в Штатах, дуже б не хотілося спекулювати на темі, що в Америці може початися громадянська війна, але справа дійсно – дрянь.

В одному з останніх своїх виступів перед загибеллю від кулі расиста Мартін Лютер Кінг охарактеризував бунт як «згубний для суспільства і приречений на поразку». При цьому він передбачив, що поки бунт залишається єдиною можливістю “неуслышанных” (“unheard”) стати “почутими”. Тому Америка буде приречена проходити ці кола пекла знову і знову.