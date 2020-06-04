«Київводоканал» купив у організатора концертів медичних масок більш ніж на 600 тис. грн. Ціну та кількість приховав

Столичні комунальники закуповують медичні маски незрозумілих постачальників. ПАТ «АК «Київводоканал» опублікувало в системі ProZorro звіт про договір з ТОВ «А. А» на закупівлю такої продукції. Причому на солідну суму — на 625,2 тис. гривень.

Звіт, треба сказати, вийшов дуже поверхневим, і навіть відверто підозрілим. Адже в ньому немає ключових показників — кількості придбаних масок і вартості одиниці виробу. В договорі є виноска на специфікацію, і все. Самих відомостей немає. Тому неможливо зрозуміти, скільки саме медичних масок було закуплено і почому.

Що, звичайно ж, наводить на підозри про вигідність закупівлі підприємством, а також про корупційної складової тендеру.

Ці підозри і побоювання посилюються по ходу вивчення самого підприємства-постачальника. ТОВ «А. А» не є виробником медичних виробів. У цій компанії багато видів діяльності, але нічого спільного з медициною:

театральна діяльність;

технічна підтримка під час показу вистав;

міський і приміський пасажирський наземний транспорт;

виробництв кіно-, відеофільмів і телевізійних програм;

юридичні послуги;

подання в засобах масової інформації.

Основне, що зазначено для ТОВ «А. А» — це організація інших видів відпочинку та розваг. Що, ясна річ, дуже далеко від виробництва і торгівлі медичними виробами.

За даними YouControl, цій компанії трохи більше 7 років, до листопада 2019 року вона носила іншу назву — «Аннтес». Спочатку створювалася якимсь Артемом Глущенко зі статутний капіталом в 1 тис. грн. На ньому тоді значилася ще пачка інших організацій:

ТОВ «Парадокс 35»;

ТОВ «3Стар»;

ГО «Театральна Україна»;

БФ «Богема».

На поточний момент статутний капітал ТОВ «А. А» виріс до 517,8 тис. грн. Кінцевий бенефіціар змінився: Артема Глущенка змінила Ганна Потапушкина. За даними Оpendatabot, новий власник з’явився днями — 1 червня 2020 року. Та ж Потапушкина вказана керівником компанії.

Як компанія перейшла з розважального бізнесу в медичний — незрозуміло. Неясно також, чому «Київводоканал» визнав її надійним постачальником, і віддав контракт на велику закупівлю.

При цьому ПАТ «АК «Київводоканал» виявився не єдиним підприємством, чиї тендери виграла маловідоме ТОВ «А. А». Як повідомляється на YouControl, в травні воно уклало ще кілька договорів на поставку медичних масок:

для «Жмеринської центральної районної лікарні»;

для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №2»;

для комунального некомерційного підприємства «Заставнівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».

На цих постачаннях середня вартість однієї маски варіювалася в межах 6,1-6,5 грн за штуку.

dubinsky.pro