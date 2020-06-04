В МВД придумали наказание для злостных нарушителей ПДД

МВД Украины готовит предложения по ужесточению наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах.

Об этом на брифинге в здании правительства сказал заместитель министра Антон Геращенко, передает LB.ua.

По его словам злостных нарушителей нужно лишать водительских прав с обязательной повторной сдачей экзамена на знание правил дорожного движения.

“Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, которые превышают скорость, не только бы платили штрафы, – потому что для тех, кто зарабатывает большие деньги, штраф 255 гривен или 510, не так уж и много, – но чтобы если штрафы накапливались – 10 или 15 за месяц – такое лицо должно лишаться прав”, – сообщил замминистра. Он рассказал, что за два дня автоматической видеофиксации камеры зарегистрировали больше 115 тысяч случаев превышения скорости.

Рекордсменом стал водитель, который за это время 14 раз превысил скорость. Еще один превысил 13 раз, трое – по 11 раз.

“В первый день было зафиксировано 68 999 фактов превышения скорости, это только камеры в Киеве и Киевской области. А уже на второй день количество правонарушений сократилось и составило 46 827 превышений скорости. Это значит, что наши граждане знают, что они не смогут безнаказанно нарушать правила дорожного движения”, – сказал Геращенко. В первый день камеры зафиксировали 76 случаев езды со скоростью 170 км/час, а максимальная скорость достигла 210 км/час.