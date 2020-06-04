А вранці Росія повернулася

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Ну, загалом, так сталося. Туман зійшов в стилі Стівена Кінга чи раптом полетіла кудись.

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Буває, коротше кажучи. Хто міг уявити ще півроку тому, що ми станемо сидіти місяцями на карантині? Ось і тут – Росія пропала невідомим чином. Без пояснень і будь-якої офіційної інформації.

…У Сполучених Штатах політики заціпеніли від жаху. Журналісти CNN зламали двері в аптеках, скуповуючи заспокійливе ящиками. Адже якщо президент Дональд Трамп знову переможе на виборах, кого ж тоді звинувачувати у втручанні? Росії більше немає. Північна Корея з полудохлым інтернетом і уевшимися кімчі хакерами у вороги не годилася. Диктори на екранах мовчки шевелили ротом, як риби: намагаючись замінити слово «Росія» в прокльонах за підтримку режимів Білорусі, Венесуели і Сирії. Не виходило. Тепер підлі режими, збурюючи вільний світ, трималися самі по собі. The New York Times, бажаючи виправити ситуацію, звинуватила у маніпуляціях зі смертністю від COVID-19 Кубу. Це ніхто не став читати – бо читачів у питанні Куби цікавили лише ром і сигари. Голлівуд ввів в кіно як злих персонажів афганців з китайцями, однак глядачі фокус-груп почали відверто іржати. Дональд Трамп замкнувся в Овальному кабінеті, і тремтячою рукою налив собі віскі. Слід було приймати новий пакет санкцій проти «Північного потоку-2», але привід пропав. Співробітники держдепу вешталися коридорами офісів, марно намагаючись убити час.

…Україна просто втратила сенс до існування. Першу половину дня там марно намагалися звикнутися з тим, що відбувається, але потім почали сходити з розуму. Не на кого звалювати проблеми в економіці, хабарництво, брехня чиновників і політичні вбивства. Зблідлий Михайло Саакашвілі випив залпом стакан чачі, пішов з наради і не повернувся. Більше його ніхто не бачив. Роль Росії попросили взяти на себе Білорусію, і Білорусія охоче погодилася, але запросила з України такі гроші, що від ідеї довелося відмовитися. Керівництво в Мінську не засмутилися. Воно було завантажено по саме вибачте – придумував, куди подіти молочну продукцію, ковбасу, трактори і Білази. Скільки років в адресу Росії висловлювалося – ці товари так незрівнянні, що їх з руками відірвуть в Європі. Але ледве прийшов капець, з’ясувалося: Європа навіть волоска з рук не хоче відривати зважаючи на наявність своїх сметани і ковбаси. На північ від Білорусії творився пекло. Психіатри країн Балтії працювали цілодобово, без кінця виїжджаючи з таблетками і уколами в республіканські парламенти і кабінети міністрів. Алкоголь в місцевих магазинах скінчився за півгодини. НАТО обіцяв прибрати бази через відсутність військової загрози Росії, Євросоюз відмовив у кредитах на оборону. Жителям відтепер стало дуже складно пояснити: падіння економіки і від’їзд третини всього населення мити посуд в ЄС викликані зовсім не підступами ФСБ і планами Кремля.

…Польща щодо пропажі Росії вже через годину оголосила триденний траур. Полякам треба було якось осмислити нову реальність: газети найближчі років двадцять будуть виходити з порожніми шпальтами через відсутність головної теми. Купа пропагандистів втратили роботу, і вишикувалися в чергу за безкоштовним картопляним супом від благодійних організацій. Деякі в жаху принесли квіти до місць знесених пам’ятників червоноармійцям: сподіваючись, що провидіння поверне Росію на місце. Стало ясно – російські туристи не повернуться і після карантину. І гроші аналогічно. І бізнесмени, які купують польську одяг і взуття. «Це точно змова руських, – говорив підстаркуватий пан Янек не менш літньому панові Томек на лавочці біля під’їзду у Варшаві. – Вони нам свиню підклали, щоб знищити нашу економіку».

…В Грузію одночасно зі зникненням Росії повернувся мільйон мігрантів, які жили в цій несправедливій країні, і щомісяця надсилавших гроші додому. Інший кошмар, який мав відчути грузинам – факт, що Південну Осетію і Абхазію, виявляється, Росія не тримала пов’язаними. Вони серйозно не хочуть бути в складі Грузії, чесне слово. Туреччина в дикій розгубленості пояснювала – будь ласка, не втрачайте надії, потрібно трохи часу: зараз вона підбере кого-небудь, завдяки кому у влади тримається режим Башара аль-Асада в Сирії, а у Халіфи Хафтара в Лівії є сучасне зброю. Японія мертвим поглядом дивилася на воду, де ще вчора плавали жадані Курильські острови, болісно протирала очі, і повільно розуміла – відтепер всі обіцянки прем’єра повернути землі просто казки. Об’їзди на катерах з інспекцією островів більше не відбудуться, а урочисте відзначення «Дня північних територій» доведеться скасувати. У Чехії звільнили з посади старосту району Прага-6, який зніс пам’ятник маршалу Конєву. При відсутності імперської Росії, якою слід було хоробро протистояти, раптом з’ясувалося: цей староста зовсім не гарячий патріот, а стандартний бовдур, і дурним рішенням зіпсував міське майно.

…До вечора на площах Америки, Європи і колишнього СРСР зібралися політики, преклонившие коліна в сльозах. Вони молили Господа про повернення Росії. Вони не знали, як без неї жити далі. Ніч пройшла в тривожному, вкрай неспокійному сні.

Вранці Росія повернулася. І все почалося спочатку…