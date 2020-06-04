Україна наближається до великого продаж в’язниць, – Малюська

Очільник Мін’юст юсту Денис Малюська заявивши, що у Верховні Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить продавати з молотка певні в’їхав язниці.

Про це у четвер, 4 червня, міністр написав у Facebook.

“Налітай! Поспішай! Купуй!.. Пересиди! Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу в’язниць”, – зазначив урядовець. 4 червня у Раді зареєстрували законопроєкт №3591, який, за словами Малюськи, дозволить не тільки продавати заморожені тюрми, але й використовувати 70% надходжень від продаж на нове будівництво і реконструкцію старої інфраструктури.

“У бюджеті коштів на в’їхав язничну реформу немає, того джерела фінансування ми знаходимо самостійно, звідки і усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж в’язниць”, – пояснив міністр причини розробки законопроєкту.

Він зауважив, що після продажу з’явиться можливість винести старі СІЗО за межі міст або у промзону. Також міністр зазначив, що це дозволить підвищити стандарти утримання ув’язнена ув’язнених та дотримання їх прав у в язницях, що залишились. Урядовець заявив, що під продажів підпадатимуть лише тюрми, що не використовуються.