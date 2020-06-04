У Києві на хабарі в $100 тисяч зловили двох прокурорів

Двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 (Печерський район) у четвер, 4 червня, впіймали на хабарі.

Його загальна сума склала 100 тисяч доларів. Про це повідомили джерела , пізніше затримання підтвердила і прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прокурор вимагав гроші від представника банківської установи за закриття кримінального провадження. Також він обіцяв подальше «кураторство» діяльності банку – забезпечення нереєстрації усіма правоохоронними органами, які знаходяться в столиці, будь-яких кримінальних проваджень щодо установи.

Джерела видання повідомили, що під час проведення обшуку в прокуратурі, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции виявили частину цієї суми у одного із заступників керівника прокуратури.

За попередньою інформацією, підлеглий заніс «наверх» частина отриманого хабара.

Прокурора, як правоохоронці відзвітували, затримано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Операція проводилася прокурорами Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, при оперативному супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции України.

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