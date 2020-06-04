Злодійство під час пандемії: Зеленський замовк тему про мародерство гуманітарки

Володимир Олександрович, пройшов місяць, як ви не дали жодної відповіді по темі крадіжок у період пандемії.

Ви перестали піаритися на гуманітарні вантажі та «тисячах» завезених примарних тестах, і це — плюс. Але ви так і не відповіли, що привезли на тих літаках, куди розвезли, і скільки на цьому заробила ваша челядь, «продаючи» суспільству гуманітарку, яка стала мародеркой. І це — ваш великий мінус.

Ви все частіше замовчуєте теми. А відповіді питання це як їжа в дитинстві, пам’ятаєте? Вам тато розповідав. Доїдати потрібно, інакше воно за тобою ночами бігати буде.