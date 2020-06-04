Як відмовити Путіну

Росіяни, які виступають проти «обнуляющей» поправки, в роздумах про те, як вчинити менш безглуздо.

Голосування за поправки до Конституції відбудеться 1 липня. У тих, хто хоче сказати «Так», вибір дуже простий: треба сходити або «і без мене розберуться». А ось незгодним набагато складніше вирішити, як хоча б спробувати сказати «Ні»: пасивно або агресивно.

Леонід Волков, опозиційний політик:

«Це голосування — обман. Абсолютно не має ніякого значення, що робити, тому що вся ця процедура не має ніякого відношення до закону і неконтрольована. Результати, цифри вже намальовані, поправки набули чинності, і влади не приховують, що вони вже діють. Самого цього голосування не існує. Нам здається, що воно існує, але насправді це не так. Це просто масштабний фейк. Ми, як політична сила, це голосування не визнаємо і закликаємо всіх так само до нього ставитися».

Євген Ройзман, екс-мер Єкатеринбурга:

«Історія з прийняттям поправок до Конституції закінчилася кілька місяців тому. Ці поправки прийняті. Крапка. Що зараз пропонує влада? Вона пропонує зробити якесь дійство, яке легітимізує прийняття цих поправок. Ця історія не те, що незаконна — вона антизаконна. В цьому брати участь не можна. Ось моя позиція.

Все, що зараз відбувається — це „вслід поїзду“. Все вже сталося. Як не дивно, як не прикро, але таке нахабне, протизаконне, неюридична зміна Конституції не викликала якогось обурення і емоцій у жителів країни. Тобто Конституція — це не те, що вийдуть захищати з вогнем в очах».

Артем Лоскутов, художник:

«Я, чесно кажучи, ще не вирішив — йти голосувати проти або не ходити, і що з цього буде більш осмисленим дією. І я поки не зрозумів, яку дію є менш безглуздим, а яке — більш безглуздим. І чи є резон вставати і йти на виборчу дільницю або голосувати поштою. Мені не подобаються ці поправки, все, що відбувається, мені здається фарсом, і я жалкую, що це відбувається в моїй країні. Але в мене ніби є право, мені пропонується це право владою — підтримати ці поправки або виступити проти них. Однак я не впевнений просто, що голосування „проти“ у такому голосуванні, яке буде відбуватися, буде взагалі враховано. Тому, відповідно, я не розумію, чи має сенс ходити голосувати „проти“ або краще просто проігнорувати всю цю ситуацію, так само, як доводиться ігнорувати все інше».

Олег Козирєв, письменник, блогер:

«Я не планую йти голосувати, тому що мені не подобається, як організована процедура, як спішно вносяться ці поправки. Я не розумію, чому вони не винесені на референдум і чому немає голосування за кожну окрему поправку, як і має бути за законом, по суті законів. Тому мені все це не подобається, я не збираюся цього приховувати, і я не буду приймати участь у цій незрозумілою процедурою».

Ілля Яшин, політик, діяч місцевого самоврядування:

«Я не думаю, що 1 липня буде якесь голосування. Вірніше, та процедура, яка запланована, мені здається, до голосування ніякого відношення не має. Я про це вже неодноразово своїм прихильникам говорив і не те, щоб закликав — це справа особиста, — але сам я цього точно не буду. Очевидно, що всі юридичні рішення прийняті, допомагати Путіну легітимізувати це позорище я не хочу.

Проблема в тому, що ця процедура навіть ніяким законом не регулюється. Немає жодного закону, в якому згадувався б термін „плебісцит“. Якщо б мова йшла про референдум з неминучими правовими наслідками, який регулювався б законодавством, проходив у відповідності з діючою Конституцією — це інша розмова. А те, що нам пропонують, це карикатура на референдум. З правової точки зору ця процедура незначна. Тому, ні, я в цьому участі брати не буду».

Лев Шлосберг, член політкомітету «Яблука»:

«Я піду 1 липня на голосування. Я проголосую проти довічного правління Путіна. На голосування винесено в „чорному мішку“ 206 поправок. Жодні з них не мають значення, крім одного: можливості правління Путіна до 2036 року. Я з цим не згоден, я вважаю це знущанням над людьми, знущанням над країною, я вважаю це антиконституційною і антидержавною дією. По суті, це нищення основ конституційного ладу Росії.

Голосування буде організовано жахливо. Це буде найогидніше, саме фальсифіковане і саме нахабне голосування в історії РФ. Я це цілком розумію. Але незважаючи на все це, коли друзі, знайомі, рідні, ті, хто будуть жити після нас запитають, що ти робив 1 липня 2020 року, я хочу відповісти: я був на голосуванні і голосував проти довічного правління Путіна, зробив все, що в моїх силах. Я вважаю неправильним ухилятися від голосування. Я розумію, що членам ДВК та ТВК буде запропоновано фактично участь в колосальному кримінальному злочині, якого ще не було у виборчій системі Росії. І чим менше людей прийде на дільниці для голосування, тим легше буде це злочин здійснювати і тим більше людей, які порушили закон, у складі виборчих комісій. На мій погляд, у російського суспільства зараз є тільки один вихід — це підтвердити, що воно існує, своєю участю в голосуванні підтвердити, що воно не згідно з Путіним назавжди“. І зробити це можна тільки шляхом голосування зараз.

За підсумками цього голосування визначиться шлях розвитку нашої країни на дуже багато років вперед. Несопротивление Путіну може мати важкі і політичні, і моральні наслідки. Результатом неспротиву цього продовження повноважень Путіна може бути повна відміна виборів у Росії. Якщо з’ясується, що ніхто не заперечує проти довічного правління Путіна, то тоді вибори більше не потрібні взагалі. Тобто ми можемо прийти до ситуації, коли інститут виборів в РФ за підсумками того неподобства, яке заплановане владою на 1 липня, буде просто знищений. З цим погоджуватися не можна, тому що якщо ситуація дійде до абсолютної крайнощі і не буде ніякої можливості легально змінити владу на виборах, то це прямий шлях до революції — до смерті, крові, мук і страждань. Це повернення у початок ХХ століття. Цього допустити не можна ні в якому разі, тому треба йти голосувати проти Путіна».