У Раді вимагають оприлюднити меморандум з МВФ

Уряд має оприлюднити новий меморандум з МВФ, заявив у четвер, 4 червня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він вважає, що інформація про меморандумі в ЗМІ не відповідає дійсності.

«Я впевнений, що Кабмін повинен продемонструвати меморандум, який буде підписаний з МВФ. Я не є частиною переговорної групи… Буде правильно, коли люди, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі, будуть його коментувати. Пункти, які там відображені, служитимуть інтересам України… Хотілося б побачити документ», — сказав Разумков. Також він прокоментував відправку на доопрацювання програми діяльності Кабміну. «Якщо програма відхиляється, то це не є підставою для припинення повноважень діючого уряду.

Це тільки означає, що протягом року вони не зможуть внести нову програму дій уряду, і у них немає так званого імунітету на рік», — зазначив Разумков. При цьому другий раз відправити програму на доопрацювання неможливо.

«Вона відправляється тільки раз, далі вона повинна бути схвалена або відхилена», — пояснив він.