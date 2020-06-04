Нардеп про призначення міністра екології: Стався форс-мажор, кандидатуру Абрамовського відкликали

Подання на призначення заступника міністра енергетики та навколишнього середовища України Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів було відкликано в останній момент. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» 4 червня розповіла народний депутат від «Слуги народу» Олена Мошенець.

«Повинно було бути призначення міністра екології пана Абрамовського, але в останній момент стався якийсь форс-мажор і відкликали подання», – сказала вона.

Мошенець зазначила, що комітет екологічної політики і природокористування має намір обговорити це питання 4 червня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 3 червня вніс у Верховну Раду подання на призначення нових міністрів, серед них – Абрамовського на посаду глави Мінекології. 1 червня цю кандидатуру підтримала фракція монобольшинства.

4 червня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанишиної віце-прем’єром з питань євроінтеграції та Олександра Ткаченка – міністром культури. Питання про міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсом на голосування ставилося.

27 травня Кабінет Міністрів України розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства – Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.