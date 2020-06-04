Стала відома особа прокурора, який за 100 тисяч доларів обіцяв «дах» банкірам

У четвер, 4 червня 2020 року, слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівніцтва прокурорів Офісу генпрокурора під час отримання грошових коштів у розмірі 100 тис. дол. затримали прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Святослава Мазурика. Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info.

(Святослав Мазурик)

Інформацію про затримання прокурора на офіційному рівні підтверджують усі силові структури, які були задіяні під час реалізації.

Згідно їх повідомленням, Мазурик вимагав від банкірів гроші в обмін на вирішення ним питання про закриття кримінального провадження за фактом службової недбалості членів правління фінансової установи. А паралельно нібито обіцяв взяти «шефство» над банком, та на рівні столиці убезпечити його керівництво від реєстрації та розслідування будь-яких кримінальних справ. Прокурора було затримано прямо в приміщенні однієї з банківських установ під час отримання грошей.

Наразі дії Святослава Мазурика слідство розглядає крізь призму ймовірного шахрайства (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

При цьому, як вказують два не пов’язаних із собою джерела автора цих рядків, близько обіда 4 червня 2020 року правоохоронцями розглядалося питання щодо затримання у «банківській справі» не тільки Мазурика, а і його поплічників. Зокрема, такоє особою на певному етапі слідчі вважали безпосереднього шефа Святослава Володимировича — заступника керівника Київської місцевої прокуратури №6 Володимира Фурмана.

(Володимир Фурман)

Втім, наразі прізвище Фурмана відсутнє в офіційних довідках та звітах про реалізацію та затримання «прокурорських дахувальників».