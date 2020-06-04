У Греції будуть лікувати за свій рахунок туристів, які заразилися коронавірусом на відпочинку в країні

У Греції, яка відкривається для туристів деяких країн з 15 червня, готові безкоштовно лікувати гостей країни, у яких під час відпочинку буде виявлений коронавірус. Також влада оплатять ним проживання. Але зворотний квиток у разі перенесення рейсу таким відпочивальникам доведеться купувати за свій рахунок.

Про це повідомив в інтерв’ю ТАСС керуючий директор компанії «Tez Tour Греція» Дімітріс Харитидис. Харитидис зазначив, що для лікування за гроші грецького бюджету туристу не потрібно купувати спеціальну страховку.

У разі нездужання хворого заберуть до лікарні. Правда, поки незрозуміло, чи будуть вводити карантин для готелів, де виявлять заражених. «Передбачалося, що члени сім’ї хворого будуть переміщені в карантинний готель, де в них будуть взяті аналізи. Якщо у них будуть позитивні результати, то їх теж направлять у лікарню, якщо негативні — повернуть назад в готель. Але зараз кажуть, що, швидше за все, будуть робити по-іншому: їх будуть переміщати просто в інший номер готелю, і вони перебуватимуть на карантині в тому ж самому готелі», — розповів Харитидис

. Якщо прилетів турист затримається в Греції з-за хвороби довше покладеного терміну, то повторне бронювання квитка буде лежати на ньому. «Держава оплачувати це не буде. Його квиток згорить, і треба буде його поміняти. А лікування та проживання бере на себе грецьке держава», — зазначив представник турфірми. За його словами, у готелях гостям запропонують шведський стіл. Тільки страви розмістять за плексигласом, і не можна буде самим брати їжу.

Порції буде розкладати спеціальний співробітник. Що стосується системи All inclusive (все включено), то зараз туристам заборонили брати самим розливні напої — їх теж будуть подавати. При цьому можна буде самостійно вибирати напої в пляшках.