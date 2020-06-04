Зінкевич: Вілкул повинен отримувати повістки, а не медалі

Народний депутат, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни Яна Зінкевич вважає, що мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, нагороджений медаллю міністром оборони, повинен отримувати не нагороди, а повістки.

«Я бачила повідомлення багатьох ветеранів, які висловлювали обурення з приводу нагородження міністром оборони України Андрієм Тараном екс-регіонала Юрія Вілкула медаллю «За сприяння Збройним Силам України». І також обурена цим», — написала Зінкевич в соцмережі.

За її словами, «статусність і вага цих нагород приваблює тих, хто нічого не зробив для захисту й розвитку країни, але хотів би стояти в одному ряду з героями сучасності».

«Я також нагороджена медаллю «За сприяння Збройним Силам України» та у мене виникає багато питань, одне з яких: що такого видатного зробив Юрій Вілкул, щоб отримати нагороду? На мою думку, людина, яка відкрито називав ветеранів «сепаратистами» і сприяв окупації, повинен отримувати не медалі, а повістки від слідчих», — зазначила нардеп.



