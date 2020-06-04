Леся Нікітюк вразила відвертим декольте

Якщо ви уважно стежите за модними новинами, то напевно повинні знати, що речі з припущеними плечима продовжують залишатися на піку популярності. І це не дивно. Ця деталь виглядає настільки сексуально і привабливо, що модниці з усього світу абсолютно не хочуть з нею розлучатися. У всякому разі, влітку 2020-го.

Підтримати модну тенденцію вирішила популярна українська телеведуча Леся Нікітюк.

На своїй офіційній сторінці в Instagram 32-річна знаменитість опублікувала фото, на якому зображена в білій блузці з відкритими плечима і глибоким V-подібним вирізом на грудях. Свій спокусливий образ теледіва доповнила ідеально рівним волоссям і макіяжем в коричневих тонах. Вийшло дуже ефектно, чи не так?

Варто відзначити, така блузка буде виглядати гармонійно на будь-якій дівчині в незалежності від фігури. Вона підкреслить м’які вигини грудей і плечей, зробить їх візуально більш жіночними і витонченими.

Публікація блискавично набрала безліч лайків і приємних коментарів.