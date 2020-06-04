Путін підтримав ідею заборонити держкомпаніям купувати зарубіжну продукцію легпрому

Президент РФ Володимир Путін вважає своєчасним і справедливою заборону на закупівлі компаніями з державною участю імпортних товарів легкої промисловості. Про це він заявив на нараді щодо ситуації в легкій промисловості, повідомляє ТАСС.

За словами Путіна, пропозиція про таку заборону і про те, щоб держкомпанії «переважно закуповували вітчизняну продукцію», — абсолютно затребуване. А головне — справедливий, продовжив Путін, зазначивши, що ця галузь користується за кордоном «досить великий державною підтримкою».