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Путін підтримав ідею заборонити держкомпаніям купувати зарубіжну продукцію легпрому

04.06.2020

Путин поддержал идею запретить госкомпаниям покупать зарубежную продукцию легпрома

Президент РФ Володимир Путін вважає своєчасним і справедливою заборону на закупівлі компаніями з державною участю імпортних товарів легкої промисловості. Про це він заявив на нараді щодо ситуації в легкій промисловості, повідомляє ТАСС.

За словами Путіна, пропозиція про таку заборону і про те, щоб держкомпанії «переважно закуповували вітчизняну продукцію», — абсолютно затребуване. А головне — справедливий, продовжив Путін, зазначивши, що ця галузь користується за кордоном «досить великий державною підтримкою».

 

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