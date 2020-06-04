«Жовтий» і «чорний» сценарії: повернення більш жорсткого карантину можливо вже в червні

Повернення більш жорсткого карантину ймовірно вже в червні, оскільки Україна зараз йде «жовтого» і «чорного» сценаріях.

Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська Школа Економіки (KSE), передає сьогодні «Економічна правда».

«Поширення захворюваності COVID-19 в Україні відповідає «жовтого» і «чорного» сценаріях з помірною або відсутньою сезонністю.

Зелений сценарій з сильною сезонністю поки не спостерігається.

У той же час, світ може увійти в новий пік захворюваності, не вийшовши з попереднього, адже сезонність у різних країнах не збігається в часі», — йдеться в повідомленні.

«Ймовірність повернення більш жорсткого карантину — висока.

Дійсно карантин повернеться — буде залежати від рішень уряду.

Однак людям і бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні», — заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час онлайн-презентації эпидмодели KSE в четвер.

За даними моделі, загальна кількість випадків на даний момент становить близько 100,000 чоловік vs. 25,000 офіційно підтверджених.

Україна фіксує нові випадки порівнянно з Китаєм в період спалаху захворювання — 31%.

За жовтим і чорним сценаріями прогнозується від 2,000 до 7,500 померлих за станом на кінець 2020 року.

У той же час KSE оприлюднила свої рекомендації.

Зокрема, вона рекомендує:

— зменшити поточне значення метрики інцидентності (загальна кількість випадків за останні 7 днів) на 30%: 8 замість 12 осіб на 100,000 населення.

Це, за словами економістів Школи, дозволить зменшити смертність на чверть порівнянного ослаблення карантинних заходів.

— до існуючим метрик ослаблення/поверненню карантинних заходів рекомендують додати показник відстеження динаміки і втричі знизити мінімальний період між поверненнями етапів карантинних заходів.

Це дозволить своєчасно реагувати на спалахи захворюваності.

— При зеленому сценарії, на початку нової хвилі захворюваності восени рекомендується вводити карантин відразу в повному обсязі з-за стрімкого зростання нових кейсів після великою стримуючою сезонності.

Поточні метрики карантинних заходів є недостатньо «швидкими» для своєчасного стримування стрімкого поширення захворюваності.

Модель включає 3 типи сценаріїв:

— сценарій 1 «жовтий» (середній, помірна сезонність),

— сценарій 2 «чорний» (негативний, сезонність відсутній),

— сценарій 3 «зелений» (оптимістичний, значна сезонність).