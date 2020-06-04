Легендарний російський тренер прокоментував своє можливе повернення в київське «Динамо»

Легендарний російський тренер Юрій Сьомін може знову очолити київське «Динамо». Він вже прокоментував чутки.

73-річний російський фахівець Юрій Сьомін може повернутися в київське «Динамо», яке він залишив після роботи в 2007-2009 роках. Про це пише портал Dynamo.kiev.ua, посилаючись на свої джерела в Москві.

Не так давно Юрій Павлович був звільнений з московського «Локомотива».

Видання пише: «За нашою інформацією, всі розбіжності і непорозуміння між Юрієм Сьоміним і президентом «Динамо» Ігорем Суркісом, які призвели до відставки спеціаліста з київського клубу, залишилися в минулому. Мала місце конфліктна ситуація повністю забута».

Раніше сам фахівець називав свій відхід з нашого клубу помилкою.

Коментуючи своє повернення в Київ, він лише сухо відповів російським ЗМІ: «До мене з цього приводу ніхто не звертався».