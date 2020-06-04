Один вбитого поліцейськими Джорджа Флойда розповів страшні подробиці його смерті: «Він плакав перед тим, як померти»

Один вбитого поліцейськими в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда розповів подробиці трагедії. Сам він зумів втекти від копів.

Американець Моріс Лестер Хол, який зумів втекти від поліції в Міннеаполісі після вбивства Джорджа Флойда, розповів подробиці вбивства свого друга. Його цитують місцеві ЗМІ.

Хлопець заявив: «Він з самого початку намагався самим покірним чином показати, що він абсолютно не пручається. Я чув, як він благав: «будь Ласка, офіцер, за що це все?». Він помирав і просив про допомогу».

Також він додав: «Я назавжди запам’ятаю страх на обличчі Флойда. Що залишиться зі мною назавжди, це те, що я бачив, як дорослий чоловік плаче перед тим, як померти».

Відео затримання Джорджа Флойда: