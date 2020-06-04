Панночко Венедиктова бреше і покриває ОЗУ Комарницького — нардеп

Будете мені брехати, я буду у відповідь випускати епізоди з Життя тварин, що викрутитися не вдасться.

Венедиктова знову збрехала і покриває своїх підлеглих.

Про це написав у Фейсбуці народний депутат з фракції «Слуга народу» Гео Лерос.

Вона опитала першого заступник прокурора Києва Стояновкого і той відповів, що з Комарницьким навіть не знайомий і заперечує з ним зустріч 5 квітня.

Тоді роззуйте очі, панночко, і проведіть розслідування, візьміть дані мобільного Стояновського і перевірте, подивіться камери, а не покривайте столичне ОЗУ Комарницького.

Вивчайте факти:

18:37 з котеджного містечка «Клим» виїхав Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким. 19:00 заїхав у двір по вул. Льва Толстого, 43 (тильная сторона ресторану «Велюр»), де на той момент були припарковані авто Тищенка Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ і Toyota Land Cruiser 200 2018 р. в. АА9595ХА, зарегестрованный 09.11.2018 на ПАТ КБ «ПриватБанк».

19:02 Комарницький з водієм Григорчуком розійшлися.

Комарницький по вул. Назаровськой, а водій на відстані 30-40 метрів йшов слідом за ним.

19:05 Комарницький зустрівся з першим заступником прокурором Стояновским 12.06.1979 р. н. і невідомим чоловіком 40-45 років.

Пішли в Ботанічний сад, де спілкувалися прогулюючись.

В 19:36 вони вийшли з Ботанічного саду і розпрощалися: Денис Комарницький і невідомий чоловік зайшли «Велюр» через вхід з тильної сторони;

Євген Стояновський сів у авто Mitsubihi Galant 2008 р. в., АА7277ІХ (зареєстрований на 25.02.2014 на ім’я його дружини Стояновской Юлії Анатоліївни), яке було припарковане навпроти ресторану «Велюр», в авто було ще дві людини.

Через деякий час Стояновський перейшов через дорогу і сів за кермо авто BMW 520i 2016 р. в., АА2230РС (зареєстровано 26.08.2016 на ім’я Медведєвої Галини Петрівни, 11.10.1954 р.), і поїхав.

21:52 з двору Велюру виїхала Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким і поїхала в бік Володимирської. Слідом виїхав Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ.

Будете мені брехати, я буду у відповідь випускати епізоди з Життя тварин, що викрутитися не вдасться.



