У четвер, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила відпустити одну з головних учасниць схематозов в медицині у часи Віктора Януковича Раїсу Богатирьову навіть без будь-якої застави.

Причетна до багатомільйонних розкраданням бюджетних коштів екс-чиновниця тепер може перебувати на волі і продовжувати вирішувати свої проблеми, отпетливая від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Як заявили сьогодні в прес-службі ВАКС, прокурори наполягали на утриманні екс-віце-прем’єра Богатирьової в СІЗО з можливістю виходу під заставу, але служителі Феміди проявили до неї милість.

— За результатами судового розгляду суд скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва і відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, — заявили в антикорупційному суді. — Приймаючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру.

Цілеспрямовано чи прокурорські неправильно склали документи, щоб допомогти пособнице режиму Януковича не відсидіти, невідомо. Втім, подібний спосіб допомогти злочинцеві отпетлять від покарання настільки ж поширений, як і просто неякісна робота правоохоронців.

Як відомо, у вівторок, 27 серпня, колишня міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова раптово постала перед прикордонниками під час проходження контролю в «Жулянах». Затримали отмазывающуюся злочинницю тільки з тієї причини, що зняти його з розшуку банально не встигли. На наступний день служителька Феміди Світлана Смик вирішила посадити невдало повернулася в Україну з перегонів діячку за ґрати. Після цього Новинський пообіцяв витягнути свою приспешницу, що і зробив.

Розслідування справи за Богатирьової знаходиться в стадії заморозки. Слідчі ГПУ під керівництвом головного сливальщика гучних виробництв Горбатюка в 2015-му році звернулися до іноземних колег, але запити досі не розглянули. Мабуть, документи були оформлені криво.