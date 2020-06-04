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Українцям обіцяють нові правила техогляду авто

04.06.2020

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що розраховує на ухвалення низки законів на виконання Угоди про асоціацію. Про це він заявив в середу на спільному брифінгу з послом ЄС Матті Маасікасом, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

Найшвидше – ще до літньої перерви у роботі Ради – за його словами, має бути ухвалений закон “Про внутрішній водний транспорт”. Як повідомляла ЄвроПравда, ЄС обіцяє нові інвестиції в Україну в разі ухвалення цього закону.

Також у Мінтрансі очікують на прогрес в ухваленні закону “Про залізничний транспорт”. “Ми розраховуємо, що до червня комітет також підійде до рішення”, – заявив Криклій. Наразі проєкт закону 1196-1,  який був внесений депутатами від “Слуги народу” ще у вересні і загалом позитивно сприймається стороною ЄС, ще не розглянутий профільним комітетом, що гальмує його винесення на голосування в сесійну залу.

Також Мінінфраструктури обіцяє внести законопроєкт, який упорядкує правила техогляду автомобілів. Як відомо, Угода про асоціацію вимагає від України повернути техогляд; втім, проєкти, які вносилися у попередні роки, не відповідали УА та підпадали під критику як корупціогенні. Криклій пообіцяв врахувати ці зауваження.

Зазначається, що загальнодержавний технічний огляд буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські.

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