SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників системи Starlink

Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, які є частиною глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Як йдеться в повідомленні компанії SpaceX, орбітальне угруповання складається вже з 480 космічних апаратів. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності супутники на власних іонних двигунах піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Це вже восьмий виведення на орбіту апаратів проекту Starlink. Компанія SpaceX планує розташувати на орбіті 12 тис. супутників для створення повномасштабної мережі, яка дозволить жителям Землі отримувати широкосмуговий доступ в інтернет в будь-якому місці планети.

Також наголошується, що багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася вже в п’ятий раз, благополучно сіла на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантиці.