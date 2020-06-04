Самозвані «експерти Моз» роз’їжджали по лабораторіям і роздавали поради по коронавирусу

«Експерт Моз з лабораторної діагностики COVID-19» Світлана Степанюк, яка активно спілкується зі ЗМІ в цій якості, не має відношення до міністерства.

Відзначається, що Степанюк відвідала в квітні кілька обласних лабораторій, які займаються ПЛР-дослідженнями. Знаходилася вона у Волинської, Житомирської і Полтавської обласних лабораторних центрах. Жінка була разом з Оксаною Обертинской, яка також не фігурує в списках експертів Моз.

При цьому жінки давали поради фахівцям як проводити дослідження і трактувати результати «сучасних методик молекулярної діагностики COVID-19».

Тим не менш облцентри заявили, що візити лже-експертів нібито були передбачені листами Моз. Але на сайті відомства про це нічого не говориться.

Про те, що візитери не мають відношення до Моз, там заявили після сюжету програми «Факти» на телеканалі ICTV, зазначивши, що список їх фахівців можна знайти у наказі №834.